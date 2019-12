La Bottega dell’Artigianato Artistico “Natale ai Minoriti”, il tradizionale incontro dell’artigianato d’eccellenza con la città di Catania giunto alla undicesima edizione, come ogni anno apre le porte del Chiostro di Palazzo Minoriti per proporre i suoi prodotti di artigianato artistico. Dal 7 dicembre al 6 gennaio saranno esposti manufatti in ceramica, pietra lavica, mosaici, fotografie in fine art, merletti, presepi, gioielli, prodotti tessili, tappeti in tessitura tradizionale, miele e preparazioni alimentari del territorio, oggetti di design in fibre naturali...

All’interno della manifestazione una mostra di presepi artistici e tradizionali e la ricostruzione di una casa siciliana contadina di inizio secolo.

Nel corso dell’evento avranno luogo (come da calendario di programma) concerti ed eventi culturali e si terranno dimostrazioni estemporanee di artisti e artigiani per promuovere e spiegare le loro tecniche creative perché, attraverso la divulgazione, le arti applicate restino sempre come patrimonio per le generazioni che verranno. Chiostro Palazzo Minoriti via Etnea 73 Catania dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 21. 24 e 31 dicembre chiusura alle ore 14.00. Il 25 dicembre e 1 gennaio apertura ore 16. INGRESSO LIBERO.