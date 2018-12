Natale all'Orto Botanico di Catania

Eventi In organizza il 15/16 Dicembre. Natale Orto Botanico Catania, Via Etnea 397 e Via A. Longo, 19. Mostra mercato del regalo artigianale e non solo. L’Orto Botanico di Catania apre al pubblico per una mostra mercato del regalo artigianale che vedrà le eccellenze dell’artigianato siciliano, dell’arte e una selezione di piante provenienti dai vivai di tutta la Sicilia, fiori, piante succulente e aromatiche. Ingresso libero dalle 10.00 alle 21.00. Sabato 15 e Domenica 16 ci saranno due incontri culturali.

SABATO 15 ORE 18.00. ORTI BOTANICI: ORIGINI, STORIA E FUNZIONI. Incontro con il Prof. Gianpietro Giusso del Galdo, Direttore dell'Orto Botanico (Università di Catania). DOMENICA 16 ORE 18.00. STORIE DI ALBERI E FRUTTI. Relazione del Dott. Salvatore Labruna, Medico esperto in medicina integrata. Resoconto, scientifico e poetico insieme, di quel millenario rapporto tra gli esseri umani e gli alberi che, superati i limiti del bisogno vitale si è diffuso oltre i confini dell' agricoltura, nelle terre del mito, della religione, della filosofia e della creazione artistica. INGRESSO LIBERO DALLE 10.00 ALLE 21.00.