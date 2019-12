'E' Natale per tutti' - Mago Dimis negli ospedali

Torna l’appuntamento annuale del Mago Dimis con gli spettacoli solidali per gli ospedali e le periferie del territorio. Il cartellone di “È Natale per tutti” quest’anno parte il 17 dicembre dal reparto di Pediatria dell’ospedale Garibaldi Nesima. “Il Natale è un periodo da passare in famiglia e in spensieratezza - afferma il Mago Dimis - ma non per tutti questo è possibile. L’idea è quella di portare un sorriso là dove il sorriso a volte non c’è”. Si continuerà il 21 dicembre con il Centro Sociale del Comune di Viagrande: appuntamento nuovo, che l’illusionista catanese ha voluto offrire al Comune dell’hinterland etneo che da due anni ospita la sede dell’Associazione di promozione sociale Dimis Eventi Magici.

Poi sarà la volta, il 22 dicembre, dello spettacolo per il pranzo di Natale dei bambini della Comunità di Sant’Egidio. A seguire il Policlinico Gaspare Rodolico con i bimbi del Day Hospital dell’Oncologia Pediatrica e il 3 gennaio con la pediatria del Cannizzaro. Il cartellone solidale si chiuderà il giorno dell’Epifania presso i locali dell’oratorio della parrocchia Santa Maria della Salute a Picanello. In mezzo, come ogni anno, gli appuntamenti con i ragazzi delle scuole di Librino.