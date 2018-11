Natale stile libero, 20 workshop creativi con Ikea

Il periodo delle feste è caratterizzato da grandi preparativi seguiti da ancor più grandi festeggiamenti. Gli step sono sempre gli stessi e si ripetono di anno in anno: la decorazione dell’albero, le lettere di Babbo Natale per i più piccoli, la corsa ai regali dell’ultimo minuto, i lunghissimi cenoni in famiglia. Quest’ultimo momento soprattutto segue un rituale standard: tavola imbandita con i soliti dettagli rossi ed oro, stelle di Natale, candele... IKEA rompe la “solita routine” delle feste e ci invita a reinventare il NOSTRO Natale, esattamente come lo desideriamo, partendo proprio dalla tavola. “Natale Stile Libero”, 20 workshop creativi in tutta Italia - 20 store in tutta Italia, un unico obiettivo: abbattere gli stereotipi del Natale per viverlo in modo totalmente nuovo, finalmente TUO, grazie a IKEA. 20 workshop dedicati ai soci IKEA Family, ideati per ripensare al Natale in modo totalmente inaspettato, esplorando tanti mood estrosi per vivere il cenone: la tavola imbandita delle feste si colora grazie all’esplosiva creatività del team Funky Table, realtà giovane e frizzante fondata da due sorelle veronesi con un’ampia e sfaccettata esperienza nel mondo del design. Portavoce dell’apparecchiare la tavola in maniera originale, anarchica e spensierata, Mariangela Negroni ha studiato degli innovativi table set utilizzando i prodotti IKEA della collezione Natale 2018 e dei must have di gamma. Il mix “unconventional” ha restituito delle eccentriche tavole apparecchiate in contrasto con la monocromia della tavola standard. Mariangela sarà presente come relatrice durante il workshop del 30 novembre alle ore 18.00 presso lo store di Corsico (Milano).