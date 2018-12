Spettacolo 'Natività' al Palazzo della Cultura

Grande evento per i bambini. Solo due repliche giovedì 27 e venerdì 28 dicembre alle ore 17.00 nella deliziosa sala teatrale da 100 posti al 1° piano del Palazzo della Cultura (Platamone) di via Vittorio Emanuele II 121. L’Associazione Percorsi Divertenti, Teatro Zig Zag ha ideato per il periodo natalizio un allestimento dalla raffinata semplicità: "Natività", uno spettacolo di burattini della durata di un’ora circa che mette in scena un presepe animato godibile da piccoli e grandi.

Morbidi burattini di stoffa, dalle fattezze ingenue ed accattivanti, realizzati da Letizia Catarraso, che cura anche la drammaturgia e l'ambientazione scenografica, interpretano in maniera spiritosa ma tradizionale le vicissitudini di Maria e Giuseppe nella Notte Santa. Il palcoscenico diventerà un vero presepe, con tutti i personaggi classici, fatto di montagne e di casette, ma soprattutto delle gag del teatro di burattini. Così, grazie alla regia fantasiosa di Filippo Aricò ha senso, e diventa perfino doveroso, l'omaggio, attraverso la figura del burattino Pulcinella, al comico che ha saputo inventare il più bell'auspicio che possa recitare un artista: la preghiera del Clown del grande Totò. Da non perdere per piccoli e grandi! Ingresso unico 5 euro. Prenotazioni al 330 843 843.