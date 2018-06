Naxed, nudo artistico e arte retorica: 1 luglio

Il progetto “NAXED NUDO ARTISTICO E ARTE EROTICA” nasce da un approfondito studio delle tematiche legate all’arte erotica legata al nudo artistico, una processo evolutivo che parte dagli albori fino all’arte contemporanea. L’ideatore e Direttore Artistico del progetto è il Dr. Filippo Papa, artista visivo, fotografo e grafico, laureato magistrale con il massimo dei voti in Graphic Design, presso l’Accademia di Belle Arti di Catania nel 2016. Papa ha all’attivo 10 mostre personali e svariate mostre collettive, premi, riconoscimenti e pubblicazioni. A tal proposito è importante segnalare che nel 2014 e nel 2016 i suoi scatti sono stati pubblicati nel programma televisivo di RAI 3, “Tgr Mediterraneo”. Nell’agire dell’artista troviamo l’attenzione alla “progettazione” che sfocia nella comunicazione visiva ed artistica. Naxed racconta un processo evolutivo da parte dell’artista che nel tempo oltre agli studi sull’architettura ha studiato il corpo umano. La nudità nell’arte in tutte le sue forme è generalmente riflesso della moralità ed estetica di un periodo storico. In ogni periodo dell’evoluzione umana il corpo è stato uno dei principali argomenti d'interesse da parte degli artisti, compresa quindi anche la raffigurazione del nudo, sia femminile che maschile; la nudità è strettamente legata alla sessualità e quindi alla rappresentazione dell’erotismo. Questi aspetti sono stati rappresentati nei dipinti e nelle statue fin dall'epoca preistorica. In epoca più moderna il mezzo artistico maggiormente usato è sicuramente la fotografia. Papa utilizza la fotografia ma non solo anche l’ arte performativa. Segnaliamo il progetto inedito “Protection” e “Khaos” dove Papa agisce in due diversi atti performativi, utilizzando il proprio corpo come strumento diretto dell’atto artistico. Questo atto viene immortalato dando vita ad un oggetto artistico che può essere un video o un progetto fotografico. Filippo Papa raccoglie tutte queste esperienze e sapere e decide di esprimerlo. Grazie alla collaborazione con la dr.ssa Denise Sidoti e il Dr. Claudio Tomasello crea il primo portale web in Italia e al mondo dedicato esclusivamente agli artisti che si occupano di arte erotica e nudo artistico.

A tal proposito l’artista dice:

“Il corpo nudo è la cattedrale della nostra anima”.

Naxed è come un corpo che al suo interno racchiude altri corpi e anime. Questa è la visionaria definizione che Papa dà al network web. Una raccolta di artisti che aprendo il loro portfolio dopo aver superato un’ attenta selezione, che vede a capo una commissione di qualità capitanata da Papa e composta dai suoi collaboratori. Gli artisti avranno uno spazio virtuale dove poter

esprimere e fare vedere la propria arte senza “censure” o pregiudizi.

“GLI ALTRI CENSURANO NAXED FA VEDERE”

Purtroppo o per fortuna, volano di questo progetto è stato il diffondersi della cultura della censura

sui social network più popolari da Facebook a Instagram.

Naxed vuole essere un oasi dove la censura non esiste anzi l’arte nobile del nudo e quella dell’erotismo

nelle sue svariate forme può trovare il giusto riguardo e rispetto. Si ringrazia l’essenziale collaborazione con

l’Ass.ne culturale Switch on ART - Eventi d'Arte che ospiterà la presentazione del progetto Naxed durante

giorno 1 Luglio in occasione della serata di chiusura della mostra evento Summer Art 2018 che si svolgerà

dal 24 Giugno al 1 Luglio presso la bellissima cornice del Palazzo Vigo di Torre Archirafi (CT).

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE NAXED

Sito: Palazzo Vigo, Torre Archirafi (CT)

Durata: 1 Luglio 2018, dalle ore 18:30