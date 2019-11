'La nebbia' al Teatro del Canovaccio

LA NEBBIA (follia del gregge), scritto, diretto ed interpretato da Valentina Ferrante e Federico Fiorenza. Circuit bending Alessandro Aiello. Luci e fonica Pietro Casano. “Siamo fatti della stessa sostanza della pecora” disse un nostro caro amico parafrasando il bardo. In effetti un uomo solo è genericamente un uomo smarrito e trova la sua strada soltanto nell'appartenenza al gruppo. Ma dalla massa emergono spesso nuovi mostri. Mostri che spiccano per qualità umanamente inaccettabili. Allora capita che una pecorella si volti a guardare il nuovo mostro e ANNEBBIATA decida di seguirlo. La follia del singolo che diventa spesso la follia del gregge e che porta a commettere azioni grottesche, talvolta infelici, è il fulcro di questo studio che trae ispirazione dalla collezione di missive inviate a Benito Mussolini dagli italiani e che si accosta orrorificamente ai fatti di oggi.

“La mente è un filu di capiddu” dicevano le nostre nonne sicule, Pirandello ci suggerisce l'esistenza di una corda pazza. Sono i fili della nostra mente che vanno accordati sapientemente e che cercheremo di spezzare in scena, in un non-luogo crepuscolare, autunnale come le foglie/fogli che lo decorano. Il dramma della caduta della coscienza umana che, come nella vera vita, assume spesso connotati comici e surreali ma che nella sostanza presenta risvolti assai drammatici: intolleranza, odio razziale, manipolazione, dignità calpestata, delirio, violenza. Per questo è uno spettacolo “quasi teatrale”, perché è costante ed attuale rappresentazione del quotidiano e si rinnova ogni giorno accordandosi alle miriadi di input che la società ci lancia.

Anche le “quasi musiche” composte dal vivo da Alessandro Aiello, attraverso i corto-circuiti dei suoi strumenti, sottolineano quanto labile sia l'umana ragione e quanto i fatti possano ripetersi ciclicamente. Perché l'uomo, se non sbaglia da sé, non imparerà mai dagli errori degli altri. Per uno spettacolo acido. Teatro del Canovaccio, via Gulli 12, Catania. Ingresso € 15,00. Ridotto € 12,00.