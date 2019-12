Nebulake live al Ma Catania

CONNECT presenta NEBULAKE |20 DICEMBRE | al MA - LIVE + DJ SET (in birreria) feat. Carlo Giordano Paolo Mei II Gianluca Montagna AWGdeejay. START 22.30. TICKET IN LISTA € 7,00 fino alle 23.30 dopo €10,00. TICKET FUORI LISTA € 10,00 fino alle 23.30 dopo € 15,00. Info liste: CONNECT| MIT Musica Intrattenimento Teatro | Rocketta. Durante la serata ospiteremo la mostra fotografica FEMME, nella Birreria del MA. Femme, il progetto creato dalla collaborazione tra le menti di Andrea Guglielmino e Federico Marino per sensibilizzare le menti alla bellezza ed alla potenza sprigionata dall'unione tra Donna ed Arte.