'NERO, Blauburgunder' allo Sheraton Hotel

Sei etichette di Pinot Nero altoatesino, degustate alla cieca, per scoprire insieme un grande vitigno e un territorio vocato e ricco di sfumature.

Il presidente di Fondazione per la Sicilia orientale Paolo Di Caro e il collega altoatesino Raffaele Fischetti, insieme a Daniele Galler, esperto di vitivinicoltura, guideranno la degustazione “in black”. Tante “sorprese” durante la serata. Appuntamento venerdì 27 aprile 2018 allo Sheraton Hotel. Per info e prenotazioni: 3381786874-3280018002. € 50,00 per i Soci