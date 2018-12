Never/Land allo Zò

Produzioni: Sbam sicily ballet around movement. Scritto e diretto da Melissa Zuccalà. Coreografie: Melissa Zuccalà. Interpreti: Asia Scuderi, Benedetta Cannolo, Chiara Arena, Fabio Gambuzza. Disegno luci: Francesco Noé. In un epoca dove il problema sociale principale pare essere l'immigrazione, in realtà esiste una condizione di sofferenza ben più grave; l'esatto opposto: l'emigrazione. Viviamo in un contesto che, difficilmente, premia l'eccellenza a discapito della mediocrità. Un mondo dove l'omologazione fa da padrona e, l'alternativa è l'allontanamento dalla propria terra di origine. Poco lavoro, poche opportunità, poco entusiasmo; solo tante difficoltà.

Verrà raccontato, attraverso i corpi, quattro quadri, quattro scorci di vita quotidiana; quattro momenti di confusione, instabilità e decisione. Quattro casi che la vita può presentare, a noi e a chiunque. La danza contemporanea a servizio di una problematica sociale che tocca il cuore di ognuno di noi. Musiche sapientemente arrangiate al mandolino, evocheranno sentimenti presenti e passati a chi e da chi è costretto a cercare mondi migliori.