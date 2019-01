Nicola Cavallaro LIVE a Catania

"Barba folta, sguardo penetrante, voce profonda e presenza scenica di chi il palco lo incendia anche solo con un gesto. Nicola Cavallaro potrebbe essere descritto in queste poche parole eppure il cantautore di Catania ha molto di più da raccontare e lo dimostra ogni volta che ci regala una performance. La sua voce inconfondibile, così potente e graffiante ma allo stesso tempo capace di raggiungere le note più intime della musica con grande sensibilità, ha un sapore rock e un retrogusto di soul e blues che si unisce alla continua sperimentazione di nuove sonorità con confidenza e maturità artistica. Del suo carisma si accorge prima il web, con milioni di visualizzazioni su YouTube e poi i vari talent show italiani, a cui Nicola inizialmente rinuncia perché la sua carriera musicale è all’inizio e non vuole bruciare le tappe in favore dei riflettori.

Nel momento giusto, dopo centinaia di palchi italiani ed europei calcati con la sua band e con un progetto solido in mano, partecipa alle blind audition di The Voice Francia dove batte ogni record: in 14 secondi conquista l’approvazione di tutti e 4 i coach del programma. Anche il pubblico francese, travolto dall’energia di Nicola ed incollato allo schermo durante le esibizioni, lo accoglie con standing ovation e lo porta in finale. Nicola Cavallaro risponde a questo grande affetto con un progetto discografico ambizioso e poliedrico che ci trasporterà nel suo mondo artistico in cui la musica è amore e condivisione, e la sincerità delle emozioni l’unica via per la libertà.