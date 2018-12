Nicola Fasano - Thorn at ECS Dogana Club

Nuove sale, nuovi suoni, nuovi colori, l'ECS Dogana Club si rifà il trucco, ma non perderà lo spirito della sua anima festosa che ci ha coinvolto per tre anni consecutivi, regalandoci emozioni indimenticabili. Venerdì 14 dicembre Start 22.30. Line Up *Ti room* - start 22:30 djset Fabio Cocuzza - Fabio La Manna. *The WOOD* main room - start 23:30 Live: Frankie Capone Band. DjSet: Special guest: Nicola Fasano. Hosting the Show: Thorn. Resident Dj's Frenky Mangano - Sergio Galvagno - Cacciola Dj.