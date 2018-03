'Nine steps' at Zo Centro Culture Contemporanee

Nine Steps è tratto da un romanzo di Sal Costa uscito più di 20 anni fa, nel '97, "Un du'e tre. La vera storia di Johnny il Pompiere". L'autore lo ha ridotto e adattato alle esigenze di rappresentazione arricchendolo di una vera e propria colonna sonora, una fitta ragnatela di inserti elettronici, rumori d’ambientazione e brani che sono parte integrante del racconto e spaziano da Miles Davis, a Coltrane, a Gershwin, a Frank Zappa.

Preziosa in tal senso è stata la collaborazione con Rosalba Bentivoglio e Antonio Petralia per l’apporto ritmico . La storia è ambientata a New York. Il primo monologo, cui dà voce lo stesso autore, parla della nascita e del decorso della malattia mentale, bipolarismo e schizofrenia, fino a sfociare in fatti di sangue, omicidi seriali. Il secondo monologo, interpretato da Rosalba Bentivoglio, racconta di una donna a cui il destino ha riservato d'essere la moglie del Mostro, ma di esserne anche il Boia.

La colonna sonora è il pulsare della città, il suo umore, i suoi panorami, lo skyline, ma anche il reticolo di vicoli maleodoranti illuminati a stento dai riflessi lontani dei neon della main street. I brani cantati da Rosalba Bentivoglio sono parte integrante della colonna sonora, restituiscono atmosfere difficilmente narrabili, creano spessore e profondità.

La batteria di Antonio Petralia è un metronomo impazzito, il tempo incostante d’una città frenetica, via di fuga e al contempo gabbia. Nine Steps è una performance fra reading, musica e teatro, ma quel che passa, in qualche modo, è cinema. Biglietto ingresso 10,00 euro al botteghino. Appuntamento l'11 marzo 2018 allo ZO CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE.