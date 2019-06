Ninety • Anfiteatro Le Ciminiere

E’ stato il periodo d’oro della movida e della musica a Catania e non smetteremo mai di ricordarlo con gli occhi chiusi canticchiano una delle centinaia di canzoni colonna sonora di quel periodo. Gli anni ‘90 e i suoi protagonisti tornano in pista per un evento one shot, un party numerato, che non vi farà credere ai vostri occhi. Due storici dj della nightlife catanese e una serata per ricordare che siamo ancora tremendamente sul pezzo.

Massimo Napoli e Fernando Gioeni saliranno in cattedra, per una lezione di “Storia e protagonisti della musica dance anni ‘90” e la classe è già affollatissima. Gli organizzatori di allora ci sono davvero tutti. Si comincia presto, alle 22. Fino a mezzanotte andranno a rotazione tutti i brani d’ascolto più amati dell’epoca, The Style Council, R.E.M., Everything but the Girl… Un minuto dopo le dodici la session di Massimo Napoli a ritmo di RnB e Funky anni ‘90 il passaggio del testimone con Fernando Gioeni sarà in perfetto stile House anni ‘90, quello straimitato e stra-rieditato dai producers attuali. Ticket • euro 10,00 fino alle 23.30 oltre euro 15,00.