Ritorna Nivarata, il festival internazionale della granita siciliana

Nivarata, il festival internazionale della granita siciliana, torna in scena ad Acireale con la sua settima edizione, il 25-26-27 maggio 2018. La manifestazione, organizzata da Progetti Collaterali in collaborazione con il comune di Acireale, è stata già presentata al Sigep, fiera di Rimini, riscuotendo grande successo.

Le iscrizioni per i concorsi in programma si chiuderanno il 15 febbraio 2018 e, per partecipare, è necessario compilare il modulo online sul sito della manifestazione www.nivarata.it

La partecipazione è aperta a tutti i maestri gelatieri/granitieri e le imprese, a cui è richiesto di realizzare le granite solo con materie prime fresche e genuine. Non sono ammessi semi-preparati e sciroppi artificiali, conservanti e additivi. Professionisti del settore si sfideranno nei seguenti concorsi: “Granita dell’anno” per quanto riguarda la granita sperimentale; “Don Angelino” per la tecnica di lavorazione classica della granita; Caviezel”, dedicato al gelato artigianale. Oltre alla giuria tecnica di qualità che valuterà le granite in concorso durante i giorni dell’evento, lo staff tecnico attualmente costituito dai maestri Ida di Biaggio, Arnaldo Conforto e Fulvio Massimino, sta già lavorando per offrire una piacevole esperienza a pubblico e gelatieri.