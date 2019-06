Mostra 'Nobody - Odysseo is my name'

Su iniziativa dell'associazione Isola Quassùd, in occasione delle celebrazioni per la #Giornata Mondiale Del Rifugiato-#WorldRefugeeDay, il 14 giugno alle 19:30 presso gli spazi di OrientExperience4 in Via Umberto 229 a Catania sarà inaugurata la mostra fotografica/narrativa Nobody - Odysseo is my name. Nata dal dialogo tra giovani stranieri e studenti di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Catania, autori delle opere in esposizione, la mostra sarà visitabile da martedì a domenica, dalle 18:00 alle 24:00 fino al 28 giugno.

Nobody - Odysseo is my name è la prima di un ciclo di mostre fotografiche che racconteranno al pubblico storie di accoglienza identità e partecipazione, e fa parte della serie di eventi, dal titolo Quassùd Experience, promossa dall’associazione Isola Quassùd, incubatore creativo per giovani stranieri e italiani. Gli eventi avranno luogo tra giugno e luglio negli spazi di Orient Experience4, il primo ristorante etnico-solidale a Catania gestito da rifugiati e migranti, nato sotto il patrocinio di UNHCR.