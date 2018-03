Noemi Costanzo LIVE da 'Zenzero e Salvia'

Noemi Sarah Costanzino nasce ad Agrigento nel 1992. Ha iniziato a studiare basso a 18 anni e da li non si e ' mai fermata. Sonda il terreno della musica inedita con gruppi come Ciauda, con cui raccoglie I primi frutti registrando il disco e aprendo il concerto di Manu Chao a Catania. Entra in contatto anche con le sonorita' Africane e suona a Malta al"Ghana Fest". La musica la porta a Madrid e a Londra, ma anche ad importanti festival come il "One love world reggae" festival" a Udine. Attualmente sta lavorando alla pubblicazione del suo primo album inedito, ponendo particolari attenzioni sulla contaminazione pop soul. Appuntamento l'11 marzo 2018 da 'Zenzero e Salvia'.