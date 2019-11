'Nonostante voi - Storie di donne coraggio'

Reportage teatrale di e con Livia Grossi. Musica dal vivo di Andrea Labanca. Regia Gigi Gherzi. Un reading che tra parole e musica s’interroga sull’identità individuale e pubblica, sull’informazione e la sua reale condivisione. In scena riflessioni e testimonianze di donne di donne italiane e straniere e un ironico monologo sui requisiti necessari per ottenere la Carta d’identità di Donna. Storie di resistenza al femminile raccolte sul campo da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, qui proposte in un unico reportage teatrale, pagine di Giornale Parlato. Giornalismo agito in continuo aggiornamento. A seguito dello spettacolo, Livia Grossi è disponibile per un confronto diretto col pubblico. LIVIA GROSSI: «Sono una giornalista di Milano, dopo aver collaborato per diverse testate (l’Unità, Il Tempo, Glamour, Rolling Stones, Radio Popolare), da 20 anni scrivo per il Corriere della Sera occupandomi di teatro e cultura. Inoltre da molti anni appena posso parto per realizzare i miei reportage (Sud America, Africa Sub Sahariana, Albania ecc.). Dal 2009 ho deciso di affiancare alla mia professione di giornalista sulla carta stampata il Giornale Parlato, una forma di giornalismo detto in scena come se il palco fosse una pagina di un magazine con contributi fotografici, interviste in video, musica dal vivo e la giornalista che “dice il pezzo” guardando negli occhi il lettore».