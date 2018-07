Nordgarden - "Changes" LIVE at Spiazzō

Nordgarden. Presentazione del nuovo album "Changes”. Sono cambiate un bel po’ di cose da quando Nordgarden ha pubblicato il suo ultimo album in inglese nel 2012. Non si può certo dire che il norvegese non abbia combinato niente nel frattempo. Ha vissuto 4 anni in Sicilia. Nel 2013 ha pubblicato un album in italiano. Nel 2014 si è esibito in più di 140 concerti in giro per l’Europa e nell’anno seguente ha realizzato un album dal vivo: “Live in Dresden”. D’altro canto il nuovo album “Changes” è un capitolo del tutto nuovo.

Nordgarden ha sempre desiderato registrare un album di studio “live”, cioè con l’intera band che suona nella stessa sala contemporaneamente, come si faceva ai vecchi tempi. Ed ecco quello che è diventato il disco. Con l’aiuto di un gruppo di musicisti formidabili – alcuni dei migliori dell’attuale scena norvegese – Nordgarden è riuscito a creare un disco davvero molto caldo e ben strutturato, dal sound solido e vibrante.

I pezzi sono stati registrati allo Studio Paradiso di Oslo durante l’inverno del 2016. Presenti al mixer, Christian Engfelt e Marcus Forsgren, già ingegneri del suono della band norvegese Big Bang and Jaga Jazzist, tra gli altri. In due giorni la band ha registrato undici canzoni, poi Erik Johannessen ha arrangiato gli ottoni, Lise Voldsdal (Sivert Hoyem) ha suonato le parti degli archi e le cantanti soul Rikke Normann and Sisi Sumbundu (Madcon) si sono occupate delle armonie vocali. Il disco consiste di dieci canzoni che spaziano tra panorami folk, country, soul e blues. In alcuni momenti risuonano gli echi di New Orleans. Due delle canzoni sono state scritte insieme a Claudia Scott, leggendaria cantante country anglo-norvegese. Altre due sono state scritte con la svedese Johanna Demker.

Le collaborazioni infatti sono un altro elemento chiave di questo album. L’elemento ricorrente, da cui l’album prende il titolo, è il cambiamento. Le nostre vite passano attraverso un flusso di cambiamenti continui e questi a volte ci prendono alla sprovvista e ci fanno rimbalzare qua e là come piccoli atomi. Ci si sente come dentro una tempesta e bisogna imparare in fretta come navigarci in mezzo sperando di uscirne sani e salvi, e, forse, anche migliori di prima. “Changes” è prodotto da Terje Nordgarden e missato da Christian Engfelt. L’album uscirà il 29 settembre 2017 in formato digitale, in CD e in vinile per GDN Records/ Musikkoperatørene.