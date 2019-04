Sabato 6 aprile 2019, alle 17:30, presso la Chiesa di San Francesco Borgia di Catania, si esibirà in concerto il coro "Note di Pace" diretto da Angela Lorusso. Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania. Via Vittorio Emanuele II, 266 - 95124 - Catania. tel. 095 7150508 - fax 095 311004.