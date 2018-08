'Notte di San Lorenzo 2018'

"Come ogni anno non vediamo l’ora che arrivi la notte di San Lorenzo per puntare lo sguardo all’insù e beccare almeno una stella cadente. La tradizione popolare dice, infatti, che se guardando una stella cadere si esprime un desiderio esso si avvererà. Che sia vero o meno, tutti ci sperano e puntualmente si trascorre la notte del 10 Agosto a guardare con attenzione il cielo".

Gli ingredienti ci sono tutti, un luogo da favola, un cielo stellato, niente caos, niente inquinamento luminoso, niente baccano, una compagnia di amici, tanta natura, panorama mozzafiato, i buoni sapori del vulcano, il buon vino e tanto altro ancora.

Appuntamento la sera del 10 agosto all'Hotel Villa Dorata Etna' con panini gourmet, taglieri di salumi e formaggli, degustazione di vini e buona musica. Prenotazioni ai numeri 095213020-3387574955. Oppure visita: www.hotelvilladorataetna.com-info@.hotelvilladorataetna.com.