Come ogni anno il liceo Nicola Spedalieri prenderà parte alla “Notte nazionale del liceo classico”, al fine di evidenziare i punti di forza e le opportunità formative offerte dal percorso di studi classici e dal nostro istituto. Grazie a rappresentazioni teatrali, musica, un premio per ricordare la vicepreside prof.ssa La Pergola e vari momenti seri, semiseri e commoventi, il 17 gennaio 2020, dalle 18, la scuola si aprirà alla città e i nostri allievi avranno l’occasione per mettersi alla prova e valorizzare i loro talenti.