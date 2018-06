Notte romantica a Castiglione di Sicilia

Sabato 23 giugno, a partire dalle ore 19, il comune di Castiglione di Sicilia sarà uno dei borghi più belli d'Italia ad ospitare la "Notte romantica". In programma visite guidate al Castello di Lauria, nelle chiese, nei musei. Suggestive passeggiate tra i vicoli, tra i palazzi e gli splendidi panorami. Ristoranti, bar, pasticcerie, per l'evento, presenteranno i loro piatti e dolci ispirati al romanticismo. Ogni ristorante proporrà il suo "menù del romanticismo". Associazioni, comitati e semplici cittadini, allestiranno per i vicoli del Borgo angoli romantici. Animazione, musiche, danze, per le vie del centro per allietare i visitatori. Una Castiglione da scoprire e vivere di notte, con la sua storia, i suoi monumenti, i suoi eventi. L'evento è organizzato dal Comune di Castiglione, in collaborazione con gli operatori turistici, commercianti, associazioni.