Notte Spericolata al MA

Prima "Notte Spericolata" del 2019. Quanto rock si può suonare in una sola sera? I Colpa d’Alfredo promettono di battere tutti i record stabiliti sul palco del Ma Catania il prossimo sabato 12 gennaio 2019 a partire dalle ore 22.30. Perché quando dici VITA SPERICOLATA pensi a Vasco Rossi ed inizi già a saltare su e giù. Ecco cosa promette l’unica band tributo a Vasco Rossi della Sicilia, riconosciuta come tale dal rocker emiliano: energia, emozione e musica Rock.

La formazione, riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, ripercorrendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco. La band è formata da: Ivano Ivaskrello Blasco alla voce, Alessio Romeo alle tastiere e ai cori, Davide Consales alle chitarre, Giuseppe Diliberto al basso e Teddy Schifano alla batteria. Dopo il live si continua con il djset dell'eclettico Renato G.lo. Ticket in lista € 5,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00. Ticket fuori lista € 10,00. Per inserimento in lista scrivi un messaggio privato con nomi e cognomi oppure una mail a info@macatania.com.