La settima stagione di Palco Off si conclude con il debutto dello spettacolo teatrale Nove: l’attrice Egle Doria porta in scena la storia di una famiglia come le altre. Nove, in scena dall’11 al 15 aprile al Teatro Del Canovaccio di Catania, racconta tutte le sfaccettature della vita di una donna. Un monologo serrato dove nel corso della narrazione riaffiorano personaggi ed eventi di una vita.

Nove è una presa di coscienza sul senso stesso della vita. Nove è una confessione intima e divertente in cui uomini e donne possono rispecchiarsi, Nove è il racconto di una vita che pare contenerne cento, Nove è un meraviglioso atto d’amore.

Nove con Egle Doria, regia di Nicola Alberto Orofino, assistente alla regia Gabriella Caltabiano, scene e costumi Vincenzo la Mendola, assistente scenografo Enzo Pace, foto di scena Gianluigi Primaverile, testo e produzione Madè. TEATRO DEL CANOVACCIO–Via Gulli,12 Catania 11-12-13-15 aprile, alle 21.00/ domenica 14 aprile, alle 18.00.