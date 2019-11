'Nta Ll'aria' - Altre Scene

Drammaturgia e regia: Tino Caspanello. Con: Cinzia Muscolino, Tino Calabrò, Alessio Bonaffini. Produzione: Teatro Pubblico Incanto. Due operai, un balcone da dipingere, parole senza peso per fare scorrere il tempo. Potrebbe essere così, per sempre, se non arrivasse qualcuno che è fuori dal disegno, fuori dalla perfezione, qualcuno che ancora guarda il mondo e lo ascolta, oltre i suoi rumori, oltre il suono delle sue parole, per scoprirne i segreti che viaggiano sotto la sua pelle.