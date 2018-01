Nuova Acropoli: curiamo Largo Rosolino Pilo

Domenica 28 gennaio Nuova Acropoli si pone l’obiettivo di far rinascere un’area verde della nostra città: Largo Rosolino Pilo. Dalle 9:00 alle 13:00 la zona sarà oggetto delle cure dei volontari e dei cittadini che vogliono essere parte attiva nella realizzazione di una Catania migliore: è importante sentirsi abitanti di una città che risplende di bellezza e che merita di essere vissuta al meglio delle sue opportunità.Diversi i motivi che hanno portato i volontari di Nuova Acropoli a scegliere il largo Rosolino Pilo: numerosi sono, infatti, i ragazzi che giornalmente frequentano la zona, data anche la vicinanza con l’istituto “Cutelli”.

È importante risvegliare nei ragazzi la consapevolezza che gli spazi di cui usufruiamo necessitano di cure e un buon modo per farlo è quello di offrire loro delle occasioni che gli permettano di agire concretamente, fare la differenza. Inoltre l’area è nei pressi della nuova sede associativa di Nuova Acropoli, sita ora in via Verona 19. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’opera di riqualificazione per vivere insieme un momento di accrescimento e dare valore al luogo. I lavori di manutenzione straordinaria previsti sono: la pulizia ecologica dell’area, la pitturazione delle recinzioni delle siepi e delle panchine, la rimozione di locandine e adesivi abusivi, potatura delle siepi e piantumazione di piante ornamentali floreali.