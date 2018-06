'Occhi su Saturno' al Ludum Science Center

La più importante manifestazione italiana di osservazione del cielo. A disposizione i telescopi che saranno puntati sullo splendido cielo di giugno. Ci sarà inoltre l'occasione di visitare il più grande museo della scienza di Sicilia e lo scienziato pazzo vi allieterà con nuovi esperimenti che proverà per la prima volta nel suo science show. Bevande e Snack per tutti. Solo 8 € per gli adulti e 6 € per i bambini fino a 10 anni, gratis sino 4 anni. Prenotazione obbligatoria solo 100 posti al 3485205905 o al 095382529.