Okies - Rageen

Rageen, progetto musicale proposto dal gruppo catanese Okies, è caratterizzato da un registro indie-folk americano fuso con une sperimentazione neoclassica ed elettronica. Il progetto si concentra sul tema dello straniero e si propone come un canto del suo disagio in una società in cui vengono a mancare valori di solidarietà, dando vita a forme di alienazione e malessere. Il concerto fonde il linguaggio musicale con quello teatrale e letterario (con estratti di celebri romanzi americani) e visuale (con la proiezione di video realizzati per ciascun brano). Andrea Rabbito: chitarra e voce. Dario Forturello: pianoforte ed elettronica. Adriano Murania: violino. Barbara Paternò: voce. Appuntamento l'11 aprile 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee.