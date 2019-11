'Oltre i cieli bruciati'

Spettacolo di Teatro Danza a cura di Francesco Coppa e Valentina Cristaldi. La compagnia Oltredanza BALLET di Zafferana Etnea direzione artistica di Valentina Cristaldi, insieme al regista Francesco Coppa, mettono in scena i bombardamenti in Sicilia del ‘43 intercalando una spiccata realtà dei fatti storici affiancati allo scritto del tutto inedito di Francesco su un’aspirante ballerina calata in un contesto storico e sociale assai ostile. Un vero connubio tra storia e sogni. Appuntamento il 6 Dicembre 2019 presso il teatro Ambasciatori di Catania ore 21. Biglietti interi 10 euro, bambini (fino a 7 anni) 5 euro.