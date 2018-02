Omaggio a Lucio Dalla+Andro from Negramaro al MA Catania

Venerdì 2 marzo 2018 appuntamento a partire dalle ore 22.00 al MA Catania con l'omaggio a Lucio Dalla. Sul palco del locale saliranno i suoi musicisti storici, quelli che lo hanno accompagnato per una vita in giro nei concerti, per la precisione il gruppo "DallaTrinakria" . Successivamente appuntamento con il Dj set firmato da 'Andro', ossia Andrea Mariano. Ticket € 5,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).