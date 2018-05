One New Fashion - Tribute Gianni Versace

ONE NEW FASHION CATANIA - GIANNI VERSACE TRIBUTE - PALAZZO DELLA CULTURA CATANIA - VIA VITTORIO EMANUELE II 121 - 25 MAGGIO ORE 21.00. Per informazioni e prenotazioni: onenewfashionct@gmail.com. Gli allievi del corso di Fashion Design dell’Accademia di belle arti di Catania, diretti dalla professoressa Sabina Albano, a circa vent’anni dalla tragica scomparsa di Gianni Versace, hanno deciso di rendergli omaggio.