Scuola di cinema d'animazione - Open Day

Presentazione a.a. 2020/2021 Scuola di Cinema d'animazione per bambini e Conferenza illustrata del fumettista Disney Roberto Vian. Sabato 21 marzo alle ore 16.30 Calisea Art Animation presenterà al pubblico le novità della Scuola di Cinema d’Animazione per bambini e ragazzi per l'a.a. 2020/2021. L’incontro sarà l’occasione per illustrare ai presenti i contenuti didattici della scuola di cinema d’animazione che nel mese di ottobre partirà per il suo terzo anno nella sede “storica” di Nicolosi e in quella di Catania. I genitori presenti in sala potranno così conoscere i docenti della scuola e interagire con loro durante una sessione di domande e risposte.

La Scuola, nata nel 2018 per iniziativa di Claudia Bonomo, si propone di formare bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni insegnando loro le tecniche e i segreti del cinema d’animazione in stop motion attraverso programmi didattici annuali, modulati in base all’età degli studenti e all’anno di frequenza (la scuola prevede infatti un percorso didattico di tre anni).

Durante la presentazione del 21 marzo, l’art director Claudia Bonomo presenterà inoltre gli eventi didattici con ospiti internazionali previsti per i prossimi mesi. Primo tra tutti, il Worshop di animazione in Stop Motion con la docenza della star internazionale Tim Allen (già animatore di capolavori come “La sposa cadavere” i Tim Burton e “L'isola dei cani” di Wes Anderson) che torna a Catania con un nuovo evento didattico Calisea pensato per adulti e bambini. La presentazione sarà seguita da un momento destinato agli appassionati del fumetto e dell’arte in generale, alla stampa e ai semplici curiosi: la Conferenza “Il gesto e lo sguardo”, un discorso per immagini curato da Roberto Vian, poliedrico artista conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la sua trentennale carriera come fumettista Disney Italia.

La conferenza ideata dallo stesso artista (presente a Catania in occasione del workshop di Character Design Calisea di cui sarà docente) spiegherà cosa l’arte ci rivela sul nostro modo di pensare occidentale con l’intento di “offrire un’interpretazione ragionata, documentata e priva di giudizio, sui pensieri di civiltà per capire meglio dove siamo e da dove veniamo”. Alla conferenza seguirà un momento firme durante il quale il maestro Roberto Vian sarà a disposizione dei fan e dei giornalisti accorsi. A corredo di questo pomeriggio nel segno della creatività, un’originale esposizione curata da Calisea con la supervisione di Roberto Vian, mostrerà al pubblico i lavori realizzati nei giorni precedenti dai partecipanti al Workshop di Character Design Calisea.

Per scaricare gratuitamente l'invito all'evento e l'illustrazione realizzata in esclusiva per il pubblico catanese dal maestro Roberto Vian, è possibile collegarsi alla pagina del sito Calisea: https://www.calisea.it/open-day-scarica-invito-omaggio/.

Per informazioni sull'evento del 21 marzo: Claudia Bonomo. Mobile: +39 3442949473. Email: info@calisea.it. Web evento: www.calisea.it/open-day-calisea/. Web scuola di cinema d'animazione: www.calisea.it/scuola-di-cinema-danimazione/.