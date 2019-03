Open - Storia del tennista Andrè Agassi

Open di Andrè Agassi con Mattia Fabris, Massimo Betti alla chitarra. Progetto e regia di Mattia Fabris. Andrè Agassi è stato il numero 1 al mondo. Agassi odia il tennis! Ecco il conflitto! Ecco il dato universale, ecco il paradigma! Attraverso questo incredibile conflitto, Open racconta la storia non solo di un tennista, ma anche di un uomo che, mentre diventa inesorabilmente uno dei tennisti migliori di tutti i tempi, cerca di rispondere alla domanda madre di tutte le domande: "chi sono io?" Chi è l'uomo André Agassi? Una domanda con la quale ogni uomo, più volte nel corso della vita, si trova a confrontarsi. Open diventa storia universale, epica, commuovente, ricca di suspense, coinvolge uomini, donne, sportivi e non, una bellissima riflessione sul senso della vita e su cosa sia giusto fare o non fare.