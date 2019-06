Orchestra di Piazza Vittorio: Ottetto

Domenica 16 giugno alle 21:15 presso il Monastero dei Benedettini si inaugurerà la nuova stagione della rassegna Porte Aperte UNICT, con il concerto dell'Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Formazione "tascabile" dell' Orchestra di Piazza Vittorio, definita come "il primo e il più importante ensemble multietnico italiano". Nato nel 2002 sulla spinta di artisti, intellettuali e operatori culturali con la volontà di valorizzare l’omonima Piazza dell’Esquilino di Roma, per antonomasia il rione multietnico della città, il progetto continua a dimostrare come mischiare culture sia occasione per produrre bellezza.

Biglietti in prevendita presso circuito CtBox - BoxOffice Sicilia): Posto unico €15,00 (+ €1,50 dir. di prev.); Ridotto ordinario per Under 26, Over65, Abbonati AME: €12,00 (+ €1,50 dir. di prev.); Solo al Bottreghino e nei punti vendita BOXOFFICE Ridotto per dipendenti e lavoratori UNICT € 8,00 (+ €1,50 dir. di prev.); Ridotto per studenti UNICT € 5,00 (+ €1,50 dir. di prev.); Il concerto è l'evento di apertura di "Porte aperte Unict 2019", rassegna estiva di musica, cinema e teatro per promuovere Catania come città universitaria e fornire un contributo originale all’estate catanese.