'Ostello Jazz Night' - Swingtime

La band SWINGTIME nasce a Catania nel settembre del 1995 alla ricerca di un viaggio nel mondo della musica americana, prediligendo lo swing degli anni ’30 – ’40 –’50 che veniva suonato in quell’epoca da famose Big Band come quelle di D. Ellington, C. Basie, G. Miller, B. Goodman, etc. Quell'esplorazione di sensazioni musicali continua con successo ancora oggi. Giovedì 8 Marzo live dalle 21.30. Ingresso gratuito.