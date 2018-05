Ostello Jazz Night - Swing time

SWINGTIME live giovedì 3 Maggio Ostello Jazz night. Dalle 21.30. Ingresso gratuito. La struttura è quella dell'orchestra combo americana, formata da 6 o 7 elementi.

I musicisti che compongono il gruppo sono tutti professionisti quotati nell'ambito del territorio siciliano e nazionale, ciascuno con studi ed esperienze varie.

Il gruppo musicale “SWINGTIME” nasce a Catania nel settembre del 1995 con la precisa intenzione di percorrere un viaggio nel mondo della musica americana, prediligendo lo swing degli anni ’30 – ’40 –’50 che veniva suonato in quell’epoca da famose Big Band come quelle di D. Ellington, C. Basie, G. Miller, B. Goodman, etc.

Dopo un periodo di ricerca e studio del repertorio, il gruppo si cimenta nelle prime performance “live” in ambito locale (piazze, teatri, locali pubblici della Sicilia) ed in seguito in gran parte del Sud e del Centro Italia, coinvolgendo nel proprio spettacolo una vasta fascia di pubblico eterogeneo e riscuotendo, da questo, consensi sempre positivi.