Ostello Jazz Night- Triton

"Triton Jazz Trio" un viaggio impegnato nell'infinito oceano del jazz. Con il loro repertorio, particolarmente impegnato, pianoforte, contrabbasso e batteria si fondono in melodia, armonia e ritmica alimentando gli standard eseguiti con passionale.profondità. Pur soggetti alle energiche influenze dei Giants of Jazz, il Trio propone un percorso originale in cui le composizioni, integre nella loro identità strutturale, omaggiano il valore assoluto degli Autori. Dalle 21.30 per la rassegna settimanale Ostello Jazz Night del giovedì. Ingresso gratuito.