Ottobrata zafferanese al Planetario

Curioso di conoscere tutti i segreti dello spazio? In occasione dell'OTTOBRATA ZAFFERANESE per tutte le domenica di ottobre gli spettacoli al PLANETARIO verranno proiettati dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarti presso la struttura, a due passi dalla piazza principale di Zafferana Etnea e verrai inserito nel primo turno disponibile. Potrai così realizzare il tuo viaggio tra le meraviglie dell'universo.