Palazzo Biscari Tour

La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houel a Goethe da Denon a Brydone; l’isola a tre punte viene vista come desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi come un’attrazione irresistibile, per chi non vi è nato, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità. Sono passati più di due secoli dal Grand Tour, ma le emozioni e le impressioni di quei viaggi non sono andati perduti. Attraverso il Tour visiterete la dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari: il principe Ruggero Moncada vi guiderà personalmente in un suggestivo tour guidato dove ripercorrerete la storia di Biscari e rivivrete la Catania nobiliare tra settecento e ottocento, tra facciate monumentali, scalinate, affreschi, giardini e fontane.

Meeting point alle ore 10:15 davanti il Palazzo Biscari (Via Museo Biscari 10, Catania). Il tour avrà una durata di 1 ora con la guida esclusiva a cura del Principe Ruggero Moncada. Il tour prevede una quota di partecipazione di euro 10 a persona adulta, euro 5 bambini sotto i 12 anni. Il pagamento avverrà in loco. Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 al con nome, cognome, numero di prenotati e recapito telefonico. Numero max 35 posti.