Parole e sassi - Piccoli al Teatro Coppola

Dopo il grande successo del primo appuntamento, prosegue la rassegna Squonk! Piccoli al Teatro Coppola. Domenica 17 febbraio alle ore 16:00 è la volta del primo laboratorio condotto da Simona Malato. L’attrice, formatasi presso la scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, successivamente studia recitazione, danza e arti marziali con vari maestri tra cui Claudio Collovà, Danio Manfredini, Malou Airaudo, Ester Ambrosini, Alessandra Luberti, Olivier Gelpe, Guido Tuveri, Jean-Hugues Miredin, Felix Ruckert, Simonetta Alessandri, Cinzia Scordia, Iwana Masaki, Carlotta Ikeda, Sayoko Onishi, Marie Gabrielle Rotie e tra il 2003/2005 è interprete nello spettacolo di Emma Dante “m’Palermu”. Nel 2001 entra a far parte del Collettivo Progetto Antigone che vede protagoniste diciannove attrici da tutta Italia decise a raccontare la storia di “Antigone” alle bambine e ai bambini, perché possano conoscerla, ricordarla e raccontarla a loro volta.

Ogni bambino in quanto egregio uditore, prenderà da questa storia quello di cui ha bisogno e ne farà ciò che vorrà e ciò che potrà. Questo appuntamento si compone di due parti inscindibili e necessarie l’una all’altra: il racconto e il laboratorio. L’attrice, prima di iniziare il racconto, fa un patto con i bambini: se riterranno la storia di Antigone importante, allora dovranno ri-raccontarla a più persone possibili e per questo prima di andarsene lascerà loro le parole, cioè il copione, e i sassi usati nel racconto. Il laboratorio è una sorta di “seconda navigazione poetica” dove le parti s’invertono: ora è il pubblico ad agire, a parlare, ora sono i bambini ad usare i sassi per raccontare come e in che parte di loro si è rifugiato il tragico di questa grande storia.

Ora è il pubblico a costruire metafore teatrali e tutto avviene all’interno della classe. La classe è come una piccola polis, una piccola comunità con le sue regole. Con Simona Malato, ideazione e drammaturgia Renata Palminiello, Letizia Quintavalla, Patrizia Romeo, Agnese Scotti, Rosanna Sfragara, collaborazione Marina Olivari, direzione artistica Letizia Quintavalla.

Domenica 17 Febbraio ore 16:00. Età consigliata: dai 7 ai 14 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Quota di partecipazione €5. Teatro Coppola, via del Vecchio Bastione 9, Catania (zona Piazza Duca di Genova). Per informazioni e iscrizioni: 349 53 26 504 - 346 98 55 024 oppure scriveteci a teatrocoppola.teatrodeibambini@gmail.com o sulla pagina facebook Squonk - Piccoli al Teatro Coppola.