Party di Carnevale al Lido 'Le Capannine'

Sabato 10 febbraio 2018, a partire dalle ore 22.30, appuntamento al maneggio del Lido 'Le Capannine' con il party di Carnevale. Ingresso € 15,00. Dj set ed open bar per tutta la serata, premiazione delle maschere migliori. Per informazioni e per poter acquistare biglietti per l'evento cliccare sul seguente link.