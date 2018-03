'Pasquetta in Birrificio' al Namastè

Lunedì 2 aprile 2018, a partire dalle ore 11.00, appuntamento al 'Birrificio Namastè' di Acireale per un pic-nic all'aria aperta. Birra e grigliata no limits, concerto LIVE jazz&blues. I partecipanti sono pregati di munirsi di plaid o stuoie perchè non saranno disponibili nè tavoli nè sedie. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.