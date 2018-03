Per chi resta in città fra Castello Ursino e Piazza Duomo la Pasquetta è Urbana. Alla Putia dell'Ostello il pranzo, dalle 12 alle 16, con due proposte speciali. Menù vegano e di terra. Possibilità di visitare, come sempre, la grotta lavica dove scorre silenzioso il fiume Amenano.

