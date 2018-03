Pasquettando 2018 - Mostra mercato artigianato.

EVENTI IN organizza PASQUETTANDO 2018. Mostra del regalo artigianale e non solo. 24/25 Marzo Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO dalle ore 10.30 alle 22.30.

Pasquettando, giunta alla sua Seconda Edizione, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania.

A Pasquettando gli eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. Non mancheranno momenti di spettacolo e cultura.

Il programma prevede: Sabato 24 - ore 18.00 Presentazione del libro: VINCANTO suggestioni sensoriali di degustazione, di Dalila Salonia, Malcor D'Edizione. L'autrice converserà con Paolo Di Caro, Presidente della Fondazione Italiana Sommelier. Domenica 25 - ore 18.00 CAPSULE DI MODA. Momento Fashion dedicato alle ultime collezioni di Alta Moda Uomo e Donna, Sposi, Gioielli e Prêt-a-Porter. Presenteranno le loro ultime collezioni, una lista selezionata di Aziende del settore moda. Ingresso libero.