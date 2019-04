Pasquettando - Palazzo Biscari

Mostra del regalo artigianale e non solo... Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO dalle ore 10.00 alle 22.00. Pasquettando, giunta alla sua

Terza Edizione, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania. A Pasquettando eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. Pasquettando presenterà anche quest’anno diverse novità e sorprese. Inoltre Eventi in, da sempre attenta ai temi della solidarietà, ha voluto la presenza dell'Associazione CO.PE - Cooperazione Paesi Emergenti, un organismo di volontariato internazionale non governativo di ispirazione cristiana nata a Catania nel 1983, con l'obiettivo di realizzare modelli di rapporti più giusti e solidali tra Nord e Sud del mondo.