Domenica tra Santi e Angeli, Devozioni e Liturgie

Il bisogno di protezione e di sostegno per superare le difficoltà della vita quotidiana è sempre stato vivo negli uomini fin dall’antichità. La devozione popolare verso “i Santi Patroni” ci svela quell’universo magico di relazioni particolari tra umano e divino, tra bisogni individuali e rappresentazioni collettive. Lo scopo di questo itinerario è raccontarvi i culti che nella storia della città hanno avuto, ed hanno tutt’ora, grande importanza. Ci muoveremo per i vicoli del centro storico per parlare della bellezza della fede attraverso le opere d’arte sacra, la liturgia sacra e profana di una Domenica Siciliana! Incontro Piazza San Francesco alle 9.30.Contributo: € 8,00. A cura di Ivan Nicosia. Per Info e prenotazioni: SMS, WhatsApp 3494793014.