Passeggiata Liberty

L'associazione Italia Liberty organizza, dall’8 al 14 luglio, l'ART NOUVEAU WEEK, prima edizione di una grande manifestazione internazionale che celebra la corrente artistica Art Nouveau. Un periodo che il curatore dell’evento, Andrea Speziali, ha scelto perché in quella settimana ricorrono sia l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, uno tra i protagonista del Liberty italiano, che quello di Gustav Klimt, insuperabile artista della Secessione Viennese. Così come l'associazione ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate, mostre, conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo, tra arte visiva e gusto.

A Catania, città notoriamente votata allo stile floreale è presente un Liberty tour da lunedì a domenica dalle 18:00 alle 20:00 che parte dal primo esempio di architettura moderna, opera dell’architetto Fabio Maiorana (1875- 1934) nel palazzo Rosa di via VI Aprile (1903- 1905). E’ comunque un’opera di Ernesto Basile, elegante e severa al tempo stesso, che apre ufficialmente la strada alla produzione architettonica modernista in Catania: il Palazzo Manganelli (1907) in corso Italia. L’edificio è contraddistinto da una fitta decorazione a cornici lineari e bugnati schiacciate e si caratterizza per la torretta angolare, tipica della cifra estetica basiliana, che qui è coperta da un tetto a padiglioncino aggettante. Altre opere dello stesso autore sono il Villino Bernardo Fichera, in via Ardizzone Fichera, la casa Fichera in via Dottor Consoli, la Villa Messina e il Garage Musumeci. Altre sono andate distrutte. Una personalità progettuale straordinaria nel panorama catanese è quella dell’arch. Tommaso Malerba.

Figura culturalmente originale, di formazione del tutto autonoma rispetto all’ambiente artistico siciliano. Studiò a Napoli e viaggiò a lungo nell’Europa centrale tanto da essere influenzato dal gusto del Liberty francese e tedesco. Tuttavia le sue opere, come il palazzetto in piazza Duca di Camastra, la Palazzina Abate in via C. Abate nonché il famoso Palazzo Marano in via Umberto, fanno del Malerba il più “catanese” dei progettisti locali. Ciò per lo straordinario gusto plastico delle esuberanti decorazioni che trasmettono particolari vibrazioni alle superfici delle facciate ma sempre entro un disegno di particolare misura. La decorazione del Palazzo Marano divenne una fonte di ispirazione per molti imitatori. Nel negozio Frigeri, in via Manzoni, queste decorazioni sono le protagoniste assolute.

La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni. Sarà possibile fotografare, filmare e condividere nella rete di The World Art Nouveau tutta l’esperienza che gli organizzatori di Art Nouveau Week hanno pensato e organizzato. Il premio "Best Liberty City" porterà alla designazione della miglior città Liberty italiana e valorizzerà gli scatti più apprezzati dalla giuria. www.italialiberty.it | info@italialiberty.it | +(39) 320 0445798.



Gallery