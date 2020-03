Passeggiata 'Mille storie ed una città'

Mille storie e una città. "Quando il cielo di Catania è fosco di scirocco" (V. Brancati). Domenica 8 Marzo l’Associazione Guide Turistiche Catania, insieme all’Associazione Trame di Quartiere, propone un “viaggio nella città” attraverso i quartieri storici di #Catania tra cui #SanBerillo. Vi proponiamo una #passeggiata alla scoperta di una delle aree storicamente più vivaci, un forziere ricco di storie: dalla Catania laboriosa a quella decadente, luogo del riscatto ma anche dell’accoglienza.

Ci incontreremo alle 9.00 in Piazza Manganelli per intraprendere un itinerario storico-monumentale e cercare di rivivere le atmosfere di una città perduta, per raggiungere, tra edicole votive e antiche colate laviche, quel dedalo di viuzze ancora cuore pulsante del nostro centro urbano. Ricorderemo inoltre il valore dell’8 Marzo con un piccolo omaggio a una delle figure femminili locali a noi più care, Goliarda Sapienza, artista catanese, che resta famosa per la sua forte personalità e per aver sempre cercato di mettersi in gioco. Attraverso il prezioso aiuto di Trame di Quartiere cercheremo di farvi conoscere la vita che scorre tra queste strade, sicura del suo passato e piena di future speranze.

La mattinata insieme si concluderà intorno alle 12.30 presso la “sede-archivio” di Trame di Quartiere, a Palazzo de Gaetani, con la proiezione di un breve documentario che rivela la vera anima del luogo e di chi lo vive. Proponiamo infine l' aperitivo preparato dalla cucina tipica senegalese a conclusione di questa esperienza condivisa. Costo passeggiata per persona: 12 euro Costo dell’aperitivo per persona: 5 euro La passeggiata e l’aperitivo consentono, per garantire una spontanea interazione, un numero limitato di partecipanti.

Vi preghiamo per questa ragione di prenotare ai seguenti contatti: guidect.eventi@gmail.com / T. +39 3668708671. (La conferma della passeggiata prevede un numero minimo di partecipanti). Le attività si svolgeranno con l’ausilio di trasmettitori e auricolari per una maggiore comodità durante gli spostamenti. GUIDE TURISTICHE CATANIA Tel 3668708671, E-mail guidect.eventi@gmail.com. Pagina FB Guide Turistiche Catania. Instagram @guidecatania. Sito www.associazioneguideturistichecatania.it