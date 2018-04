Passeggiata alla Villa Bellini tra passato e presente

A grande richiesta, tornano le passeggiate urbane storico-culturali organizzate da Obiettivo Catania. La passeggiata è libera e gratuita ed ha il solo scopo di fare conoscere la Villa Bellini in ogni suo aspetto tra origini, storia, arte, botanica.

Ogni catanese frequenta il Giardino Bellini sin dalla sua nascita, ma siete davvero sicuri di conoscere questo luogo? Quando ha avuto origine? Quali i suoi monumenti? Chi sono i personaggi nel viale degli uomini illustri? Quali i cambiamenti nel corso dei secoli?

Dopo la perlustrazione di conoscenza del Giardino, verrà dato spazio ai partecipanti per eventuali racconti o ricordi che li legano al luogo perché le passeggiate non sono un tour turistico ma interazione, integrazione, interscambio culturale tra catanesi per i catanesi. Appuntamento sabato 7 aprile ore 16:00 davanti l'ingresso principale della Villa Bellini da via Etnea, davanti la grande vasca un tempo dimora di cigni e papere.